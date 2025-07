Pisa sciolte le riserve | Virginia Mancini in giunta Bedini è vicesindaco

PISA – Pisa, inizia il dopo Latrofa. Ecco le scelte del primo cittadino. Il sindaco di Pisa Michele Conti ha formalizzato oggi (25 luglio) a Palazzo Gambacorti, una serie di importanti modifiche nella giunta comunale. Virginia Mancini entra a far parte dell’esecutivo comunale come nuovo assessore, in sostituzione di Raffaele Latrofa, chiamato a ricoprire un incarico con nomina governativa presso l’Autorità Portuale di Civitavecchia. A Filippo Bedini, già assessore alla cultura e alle tradizioni della storia e dell’identità di Pisa è stato affidato il ruolo di vicesindaco. “Ringrazio Raffaele Latrofa per l’impegno profuso in questi anni a servizio della mia Giunta e della città di Pisa – ha dichiarato il sindaco Michele Conti – e gli rivolgo un sincero in bocca al lupo per il nuovo incarico, esprimendogli gratitudine per la serietà e la determinazione con cui ha gestito uno dei settori più complessi dell’amministrazione comunale. 🔗 Leggi su Corrieretoscano.it