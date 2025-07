Pirlo va a allenare negli Emirati in serie B Genio in campo in panchina meno

Andrea Pirlo è il nuovo allenatore dello United Fc Dubai, club che partecipa alla First Division League seconda serie degli Emirati Arabi Uniti con sede a Dubai. Ci vorrebbe da dire la nostra serie B, ma visto il livello tecnico della prima serie araba è più giusto dire che è un campionato più vicino alla nostra serie C. Una scelta che può avere una sola motivazione, quella economica e che rischia di far precipitare la carriera da allenatore di Andrea Pirlo. Genio in campo, ma poi.. Ci penserà lo stipendio (anche se ancora non si conoscono le cifre del contratto) a far sorridere a fine mese Andrea Pirlo e famiglia e magari anche lo stile di vita di Dubai. 🔗 Leggi su Panorama.it © Panorama.it - Pirlo va a allenare negli Emirati (in serie B). Genio in campo, in panchina meno

In questa notizia si parla di: serie - pirlo - emirati - genio

Modena Calcio: Nuovo Progetto Tecnico con Vivarini o Pirlo per la Serie B - Dietro la scelta di un allenatore si nasconde sempre (o quasi) la filosofia di un club e la sua intenzione, la sua voglia di progettare e conquistare un determinato risultato.

Calciomercato, fatta per Pirlo: torna subito in Serie A - Andrea Pirlo è pronto a tornare protagonista su una panchina di Serie A. Pochi minuti fa è arrivato l’annuncio decisivo: affare fatto Un nuovo intreccio di calciomercato per conoscere subito il futuro di Andrea Pirlo.

Calciomercato, Pirlo torna in Serie A: fumata bianca - Pirlo è pronto per una nuova destinazione suggestiva in Serie A. Spunta l’intreccio decisivo con il suo ex compagno di squadra: ecco la verità Una voglia immensa per tornare subito in panchina alla guida di un progetto entusiasmante in Serie A.

Andrea #Pirlo è il nuovo allenatore dello United FC, squadra di Dubai che milita nella seconda serie calcistica degli Emirati Arabi Uniti “Una vera leggenda prende il comando”. Così il club ha comunicato l’accordo Vai su Facebook

Pirlo va a allenare negli Emirati (in serie B). Genio in campo, in panchina meno; Andrea Pirlo riparte dagli Emirati Arabi Uniti: è il nuovo allenatore del Dubai United.

Pirlo va a allenare negli Emirati (in serie B). Genio in campo, in panchina meno - La carriera da tecnico dell'ex azzurro campione del mondo nel 2006 è in discesa: è partito dalla Juve, poi il Karagumruk in Turchia e dopo due stagioni alla Sampdoria culminate con l'esonero ora appro ... Secondo panorama.it

Pirlo riparte dalla Serie B degli Emirati Arabi - Andrea Pirlo è stato ufficialmente nominato nuovo allenatore dello United FC, club di Dubai fondato nel 2022 e attualmente militante nella First Division League, la seconda serie degli Emirati Arabi U ... Da informazione.it