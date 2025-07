Pioltello l’ex Itam di nuovo all’asta | Speriamo di cancellare il degrado

Pioltello (Milano) – Ex Itam, sesta asta, a settembre, per la vecchia fabbrica tessile di Pioltello che produceva le magliette per i calciatori della nazionale finita con un crac, il prezzo si alza a 2,19 milioni (da 1,37), dopo i ribassi degli altri cinque tentativi e l’obbligo per la curatela di ripulire l’area imposto dal Consiglio di Stato su “invito” del Comune. L’azienda nel cuore di Seggiano è passata dai fasti al fallimento, nel mezzo 20 anni di degrado che l’Amministrazione da tempo chiede di cancellare per il benessere del quartiere costretto a conviverci. E stavolta qualcosa è cambiato. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

