Pioggia di arresti a Pescara e sequestro milionario maxi operazione | droga brandizzata nelle merendine

Operazione “End to end”: 26 arresti e sequestri per oltre 1,3 milioni di euro tra Abruzzo e Lazio. Smantellate due organizzazioni criminali. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Pioggia di arresti a Pescara e sequestro milionario, maxi operazione: droga brandizzata nelle merendine

In questa notizia si parla di: operazione - arresti - pioggia - pescara

Maxi-operazione antidroga in Basilicata: 17 arresti - AGI - I carabinieri del comando Provinciale di Potenza, su disposizione della Direzione Distrettuale Antimafia della Procura della Repubblica del capoluogo lucano, stanno dando esecuzione, in provincia di Potenza e in altre province italiane, a un'ordinanza applicativa di misure cautelari emessa dall'Ufficio gip nei confronti di 17 persone ritenute responsabili, a vario titolo, di associazione finalizzata al traffico, detenzione e spaccio di sostanze stupefacenti e, per una sola, un a gente di Polizia Locale, accesso abusivo alla banca dati della MCTC e peculato d'uso.

Droga, lavoro nero e codici segreti, maxi operazione da Taranto a Bolzano: tredici arresti - È cominciata all’alba di oggi, lunedì 12 maggio, l’operazione che ha scosso il versante occidentale della provincia di Taranto.

Cerignola: operazione antidroga, nove arresti Carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Compagnia di Cerignola hanno eseguito un’ordinanza applicativa di misure cautelari, emessa dal GIP Tribunale di Foggia su richiesta della locale Procura della Repubblica, a carico di 9 soggetti – 3 destinatari della custodia cautelare in carcere e 6 degli arresti domiciliari – accusati di spaccio di sostanze stupefacenti.

Operazione 'Los Pollos', così la droga viaggiava tra Roma e Macerata: il video del blitz, pioggia di arresti; Pescara, blitz contro la mafia foggiana: arresti e sequestri; MAFIA ROM SGOMINATA A PESCARA: I NOMI DEGLI ARRESTATI, DAL BOSS IN CARCERE AI SUOI LUOGOTENENTI.

Operazione antidroga "End to end", 26 arresti tra Abruzzo e Lazio - Sono in totale 26 gli arresti eseguiti con l’indagine antidroga denominata “End to end” condotta dai poliziotti della Squadra mobile di Pescara e che ha riguardato due organizzazioni criminali attive ... Lo riporta poliziadistato.it

OPERAZIONE “CANI SCIOLTI” TRA PESCARA E CHIETI: 7 ARRESTI PER SPACCIO, TRUFFA E ATTI FALSIFICATI - PESCARA – Alle prime luci dell’alba del 18 giugno, i militari del Nucleo Investigativo del Reparto Operativo del Comando Provinciale Carabinieri di Pescara, hanno dato esecuzione ad un’ordinanza appli ... Da abruzzoweb.it