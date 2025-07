Piogge abbondanti e temporali forti | scatta l' allerta gialla

Non si placa l'ondata di maltempo nel Friuli occidentale. La protezione civile ha diramato l'allerta gialla a seguito delle condizioni di instabilità previste nella zona del Pordenonese.  Il provvedimento entrerà in vigore allo scoccare della mezzanotte di sabato 26 luglio e sarà valido nell'arco. 🔗 Leggi su Pordenonetoday.it

Di nuovo maltempo: allerta gialla per tutta la giornata in Abruzzo - Torna il maltempo sull'Abruzzo dove, per la giornata di oggi, martedì 13 maggio, è scattata un'allerta gialla.

Arriva il grecale, allerta meteo gialla in Toscana per il vento. Raffiche fino a 80 km/h - Firenze, 15 maggio 2025 – Un fronte perturbato proveniente da Nord-Est attraverserà rapidamente la Toscana durante le ore notturne, accompagnato da venti intensi e precipitazioni sparse.

Meteo, Arpal prolunga fino a stasera l’allerta meteo gialla su tutta la Liguria - Alla luce delle ultime uscite modellistiche e della situazione in atto, Arpal ha prolungato lo stato di allerta gialla per temporali fino alle 21 sulla zona A e fino alle 23.

? Live ore 10.30 ? Dopo le intermittenti e veloci piogge della prima mattina, si appresta alla costa il fronte perturbato vero e proprio. I fenomeni in questo caso dovrebbero risultare più intensi e diffusi oltre ad interessare la regione almeno fino al pomeriggio Vai su Facebook

Piogge abbondanti e temporali forti: sabato da allerta meteo; Piogge abbondanti e temporali forti: scatta l'allerta gialla; Maltempo: allerta arancione in Abruzzo e Sicilia. 4 ragazzi bloccati da bufera al Bivacco Musiani - Abbondanti nevicate in Abruzzo, mezzi Anas al lavoro.

Allerta meteo gialla per temporali da mezzanotte di sabato - La Protezione civile del FVG ha pubblicato un'allerta meteo gialla per criticità idrogeologiche per temporali, da sabato 26 luglio a mezzanotte, per 24 ore. Da rainews.it

Allerta gialla temporali e fiumi in piena in tutta la Regione - Romagna e ARPAE hanno diramato un'Allerta GIALLA per piene dei fiumi nelle province di Bologna, Ferrara, Ravenna, ... Scrive chiamamicitta.it