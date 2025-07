PINK FLOYD SHOW venerdì 25 luglio al Castello di San Giusto

A 50 anni dall’uscita di “Wish you were here” e a 30 anni dalla pubblicazione di “The Division Bell”, l’album che diede vita a uno dei tour con il maggior incasso nella storia della musica rock nel XX secolo, nonché una delle ultime pagine scritte dal gruppo britannico, la musica della rock band più influente di tutti i tempi risuona ancora con i BIG ONE, considerata dalla critica internazionale la “migliore band europea” per l’esecuzione dal vivo della musica dei Pink Floyd. Dopo il successo dell’ultimo tour nei principali teatri italiani ed europei, i BIG ONE sono tornati sulle scene con il “Pulse Tour”, il nuovo show che domani, venerdì 25 luglio, farà tappa al Castello di San Giusto a Trieste nell’ambito della serie di concerti organizzata da VignaPR e Good Vibrations Entertainment per “Trieste Estate 2025”, la rassegna promossa dal Comune di Trieste con PromoTurismoFVG e Trieste Convention and Visitors Bureau. 🔗 Leggi su Udine20.it © Udine20.it - PINK FLOYD SHOW venerdì 25 luglio al Castello di San Giusto

