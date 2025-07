Pierre Casiraghi all’Admiral’s Cup | è la copia di papà Stefano

Così come papà Stefano, grande appassionato di nautica morto tragicamente in un incidente, anche Pierre Casiraghi ha deciso di affrontare il mare e mettersi alla prova partecipando all’ Admiral’s Cup. Pierre Casiraghi in gara nell’Admiral’s Cup con il Jolt 6. Il figlio minore di Carolina di Monaco e di Stefano Casiraghi, oggi a sua volta padre di due figli maschi avuti con la moglie Beatrice Borromeo e presto papà tris (la prima femmina è in arrivo!), è a capo del team Malizia, uno degli equipaggi dello Yacht Club de Monaco, di cui è vicepresidente. A bordo del Carkeek 40 Jolt 6, Pierre Casiraghi affronta per la prima volta l’Admiral’s Cup, considerata una delle regate più pericolose e impegnative al mondo. 🔗 Leggi su Amica.it

