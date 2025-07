Piero Muscari | A FEGE premiamo il giornalismo scomodo come quello di Massimo Giletti

Piero Muscari torna a far sentire la sua voce in difesa di un giornalismo autentico, coraggioso, libero. Con un post condiviso sui social, l’ideatore di FEGE ha voluto ribadire quale tipo di comunicazione intenda promuovere attraverso il riconoscimento che porta il suo nome. “Chi dice la verità è scomodo”, scrive Muscari. “Ed è proprio questo il giornalismo che vogliamo premiare a FEGE. Un giornalismo che non si piega, che non si adagia”. Parole chiare che trovano un destinatario diretto: Massimo Giletti. Il giornalista e conduttore televisivo viene indicato da Muscari come esempio di una professione che “non è una poltrona su cui sedersi, ma una voce che si alza, una coscienza che media, uno sguardo che cerca – e racconta – la verità”. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Piero Muscari: “A FEGE premiamo il giornalismo scomodo, come quello di Massimo Giletti”

In questa notizia si parla di: muscari - giornalismo - piero - fege

FEGE 2025: Sauro Pellerucci porta a Terni il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente; Fege 2025: a Terni il Festival di editoria e giornalismo emergente; FEGE 2025, a Terni il Festival di Editoria e Giornalismo Emergente. Premio Oliviero Beha a Giletti, Cazzullo e Marrazzo.

Piero Muscari: “A FEGE premiamo il giornalismo scomodo, come quello di Massimo Giletti” - Piero Muscari torna a far sentire la sua voce in difesa di un giornalismo autentico, coraggioso, libero. Lo riporta laprimapagina.it