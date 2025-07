Piene dei fiumi e temporali | allerta gialla nel Parmense per sabato 26 luglio

La Protezione Civile dell'Emilia-Romagna ha diramato un'allerta gialla per la giornata di sabato 26 luglio, valida anche per il Parmense. Sono previste condizioni favorevoli allo sviluppo di temporali diffusi, in rapida evoluzione, localmente intensi e con probabili effetti e danni associati. Le. 🔗 Leggi su Parmatoday.it

