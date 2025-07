Pickpocketing 2.0 svuotano il conto con un semplice avvicinamento | ecco come difendersi

Si aggirava tra i vicoli affollati di Sorrento come una turista qualsiasi, ma dietro quell’aria innocua nascondeva una strategia ben precisa. I carabinieri hanno arrestato una donna di 36 anni di origine peruviana, responsabile di una nuova forma di furto digitale che sta preoccupando cittadini e visitatori. Non più mani furtive e portafogli sottratti con destrezza, ma tecnologie avanzate: bastano pochi secondi e un pos contactless per svuotare il conto della vittima senza che se ne accorga. Un colpo studiato nei minimi dettagli. Il blitz dei militari è scattato nel pomeriggio di giovedì 24 luglio. 🔗 Leggi su Thesocialpost.it © Thesocialpost.it - Pickpocketing 2.0, svuotano il conto con un semplice avvicinamento: ecco come difendersi

Svuotano il conto mentre passeggi. Attenzione ai nuovi ladri, come agiscono e cosa fare per non essere derubati.

