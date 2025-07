Picchiata e minacciata dall’ex | Ma il braccialetto elettronico per tenerlo lontano va in tilt

Firenze, 25 luglio 2025 – Ha solo 17 anni e da due è intrappolata in un incubo. Non vive più. Ha paura di uscire di casa e di morire. “Non voglio finire al cimitero come le altre.”. Picchiata e minacciata di morte dall’ex fidanzato, cittadino straniero di pochi anni più grande di lei. “Mi ha detto che mi ammazza” racconta con la mamma accanto che la guarda con dolore. Mentre parla stringe nelle mani un grosso dispositivo nero, sembra un telefono degli anni ’90, che ogni pochi minuti emette un suono e si illumina, il display indica: ’ricerca di rete’: è il partner del braccialetto elettronico consegnato alle vittime per avvertirle se ’lui’ si avvicina. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchiata e minacciata dall’ex: Ma il braccialetto elettronico per tenerlo lontano va in tilt”

