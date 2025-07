Picchiata e minacciata dall' ex a 17 anni | Mi ha persino morsa Il suo braccialetto elettronico non funziona

Chiusa in casa, per il timore di finire nelle mani del suo aguzzino. Una ragazza di 17 anni non lascia la sua abitazione per il timore che il suo ex fidanzato, cittadino straniero di pochi anni più grande di lei, possa farle del male. “Mi ha detto che mi ammazza”. Il timore ha spinto la giovane a. 🔗 Leggi su Today.it

In questa notizia si parla di: anni - picchiata - minacciata - persino

Picchiata dal compagno con in braccio figlio neonato, aggredita anche sorellina di 3 anni: arrestato a Catania - Un uomo è stato arrestato a Catania dalla Polizia per maltrattamenti in famiglia dopo aver aggredito la compagna che teneva in braccio il loro figlioletto neonato, di appena 45 giorni, e l'altra figlia della donna, di 3 anni.

Suicida dopo essere stata picchiata per anni dal marito: condanna a 2 anni e 8 mesi - Condanna a 2 anni e 8 mesi di reclusione per avere picchiato e maltrattato la moglie per anni, anche colpendola allo stomaco durante la gravidanza.

Moglie picchiata a sangue dal marito davanti alla figlia di 8 anni, orrore familiare a Bolzano - Un uomo è stato arrestato a Oltrisarco per violenza domestica dopo aver aggredito la moglie. L'intervento è avvenuto a seguito di una chiamata d'emergenza.

Omar Farang Zin, #motociclista italiano di 48 anni, è morto in #Romania in seguito all'attacco di un #orso sulla celebre strada panoramica Transfagara?an. Secondo quanto ricostruito, Omar è stato attaccato durante una sosta nei pressi di Arefu, nei dintorni d Vai su Facebook

Picchiata e minacciata dall'ex a 17 anni: Mi ha persino morsa. Il suo braccialetto elettronico non funziona; Sedicenne violentata, picchiata e minacciata anche con la pistola: indagato l’ex fidanzato a Lecce; Sedicenne violentata, picchiata e minacciata anche con la pistola: indagato l'ex fidanzato a Lecce.