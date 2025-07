Picchiata dal compagno si confida con i carabinieri Arrestato per lesioni gravi

Un nuovo caso di cronaca giudiziaria, che vede coinvolta una famiglia della Garfagnana, ha in queste ore scosso la popolazione della Valle e aperto ancora una volta un importante squarcio sull’importanza di denunciare alle forze dell’ordine qualsiasi atto di violenza subito o in atto. A rendere noti i fatti, accaduti nel capoluogo Castelnuovo di Garfagnana e che hanno portato a un arresto per lesioni gravi, è il Comando Provinciale dei Carabinieri di Lucca. Per banalitĂ e in stato di ubriachezza l’uomo si era accanito sulla compagna con brutale violenza provocandole gravi lesioni, per le quali la donna era stata ricoverata al pronto soccorso dell’ospedale Santa Croce a Castelnuovo di Garfagnana. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Picchiata dal compagno si confida con i carabinieri. Arrestato per lesioni gravi

Rapina e lesioni alla moglie: carabinieri arrestano 44enne su segnalazione della figlia - Rapina, lesioni e violazione di domicilio: la vittima è la moglie dalla quale è in fase di separazione.

“Sono stato pestato dai carabinieri”: 2 militari condannati per lesioni - Reggio Emilia, 22 luglio 2025 – “Aiutami, mi stanno picchiando”. Ha raccontato di aver chiamato colei che allora era la moglie – con cui abitava a Formigine (nel Modenese) – nella notte del 6 maggio 2018, descrivendole in diretta l’aggressione che avrebbe subito durante un controllo stradale vicino a viale Simonazzi da parte di due carabinieri: “Un pestaggio”, riferì poi in aula.

Santeramo in Colle, accuse: tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti del rivale in amore, tre arresti Carabinieri - Di seguito un comunicato diffuso dai carabinieri: I Carabinieri della Stazione di Santeramo in Colle hanno dato esecuzione ad una misura cautelare emessa dal GIP di Bari nei confronti di tre soggetti del posto indagati di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti di un rivale in amore ( fatte salve le valutazioni successive con il contributo della difesa ).

23/07/25 FROSINONE – GIOVANE RAPITO E PICCHIATO PER DEBITO DI DROGA, 3 ARRESTI Tre persone sono state arrestate dai Carabinieri di Frosinone con... Vai su Facebook

