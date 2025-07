Picchia e manda in ospedale la madre che si era rifiutata di dargli dei soldi | 36enne fermato dai carabinieri

I carabinieri di Rimini hanno tratto in arresto, nella flagranza dell’ipotesi di reato di tentata estorsione, un 36enne riminese. A seguito di una richiesta pervenuta al 112, i militari sono dovuti intervenire in aiuto di una madre che, pressata dalle continue richieste di denaro da parte del. 🔗 Leggi su Riminitoday.it

