piazzetta trepponti palcoscenico dei musicfilm awards 2025

Stasera alle 21,30 la suggestiva Piazzetta Trepponti di Comacchio si trasformerĂ in un palcoscenico d'eccezione per la serata dei MusicFilm Awards 2025, evento clou della rassegna Comacchio Summer Experience 2025, organizzata da Made Eventi in collaborazione con il Comune di Comacchio. Un appuntamento imperdibile per gli appassionati di cinema, musica e doppiaggio, che vedrĂ sfidarsi 16 giovani talenti provenienti da tutta Italia su brani eseguiti dal vivo tratti da film di animazione in una competizione di esibizioni dedicata al doppiaggio cantato, un'arte che unisce interpretazione vocale e melodie indimenticabili.

