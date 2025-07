Piano triennale delle opere Disco verde dai revisori

Al via la prima integrazione al piano triennale delle opere pubbliche giĂ deliberato lo scorso febbraio. In questi giorni i revisori dei conti di palazzo civico hanno dato l’ok all’aggiunta nel piano triennale ai futuri 28 alloggi di edilizia residenziale al Murlungo, al nuovo manto erboso del campo della Fossa dei Leoni e gli interventi previsti per la scuola Fontana di Bonascola, che necessita di alcune migliorie. L’aggiunta di queste tre opere è stata possibile grazie a nuove disponibilitĂ di bilancio, che fanno seguito alle variazioni adottate di recente dalla giunta comunale. Tra le opere che gli amministratori di palazzo civico intendono realizzare entro i prossimi tre anni ci sono la realizzazione di nuova condotta fognaria bianca sul viale XX Settembre, nel tratto tra via Marco Polo e lo sbocco al mare. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano triennale delle opere. Disco verde dai revisori

