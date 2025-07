Piano nazionale per l’infanzia via libera in Cdm | genitorialità educazione e salute tutte le azioni del governo

Il Consiglio dei ministri ha approvato il sesto piano nazionale per la tutela dei diritti dei bambini: tutte le novitĂ . Il Piano per i diritti dell’infanzia approvato giovedì 24 luglio in Cdm porta la firma della ministra per la Famiglia, la NatalitĂ e le Pari OpportunitĂ Eugenia Roccella. Opera su tre macro-aree interconnesse, che sono la genitorialitĂ , l’educazione e la salute. – notizie.com Il piano nazionale per l’infanzia ha validitĂ 2025-2027, è scritto sulla scia dei precedenti ed è coerente con le strategie internazionali ed europee. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Piano nazionale per l’infanzia, via libera in Cdm: genitorialitĂ , educazione e salute, tutte le azioni del governo

Governo, via libera del Cdm al sesto Piano nazionale per l'infanzia; Conferenza per l’infanzia a Roma il 2 e il 3 ottobre, il governo dà via libera al Piano d'intervento: le azioni chiave per colmare il gap educativo, rafforzare la salute dei giovani e promuovere pari opportunità ; VI Piano nazionale di azione e di interventi per la tutela e lo sviluppo dei soggetti in età evolutiva.