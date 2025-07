Roma, 25 luglio 2025 – “Il Piano Mattei si fonda su due pilastri: approccio globale e condivisione inclusiva in chiave di sostenibilità . Sogesid, come società pubblica di ingegneria ambientale, è pronta a dare un contributo concreto, mettendo a disposizione del Paese competenze tecniche, visione strategica e capacità di azione sul campo, per accompagnare il Piano fin dalla definizione delle proposte, garantendo qualità , coerenza e integrazione tra le diverse iniziative”. Lo ha dichiarato l’Ing. Errico Stravato, Amministratore Delegato della Sogesid S.p.A., intervenuto al Senato al convegno ‘Le opportunità del Piano Mattei per lo sviluppo dell’Africa. 🔗 Leggi su Quotidiano.net

© Quotidiano.net - Piano Mattei, Stravato (ad Sogesid ): “Mettiamo l’ingegneria ambientale al servizio dello sviluppo”