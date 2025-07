Piano casa il presidente di Ance Veneto Gerotto | Servono 1,4 miliardi di Euro

« Dovrebbe essere poco di piĂą di 1,4 miliardi di euro l’investimento necessario per assicurare ai veneti un Piano Casa tale da rendere accessibili gli alloggi a chi oggi non riesce proprio, neppure risparmiando all’inverosimile, ad assicurarsi un tetto sulla testa».  Lo dice Alessandro Gerotto. 🔗 Leggi su Padovaoggi.it

In questa notizia si parla di: piano - casa - gerotto - miliardi

Lecce, Piano Casa: ecco le zone. Ampliamenti gratis per chi ristruttura - PiĂą?case green?, recupero del patrimonio edilizio esistente, interventi mirati a migliorare la qualitĂ architettonica e le prestazioni energetiche degli edifici: dal Comune.

Il Piano casa va nell’hinterland: “Alloggi low cost, verde e servizi”. Ispirazione? Da Parigi a Toronto - Milano – L’ispirazione, per trasformare aree abbandonate in case o spazi aperti ai cittadini, arriva da progetti come la Promenade Plante a Parigi, il Park ’n Play di Copenaghen, il Ranleigh Park di Toronto e, per rimanere a casa nostra, il Borgo sostenibile di Milano o ComoNext a Como.

Casa sgomberata, gli abusivi hanno cambiato piano - Una manciata di giorni fa l’appartamento occupato abusivamente per mesi al civico 53 di via Maffei, in una delle torri del quartiere della Piastra, fu "liberato" e Aler non perse tempo nel segnalare l’operazione.

Piano casa, il presidente di Ance Veneto, Gerotto: «Servono 1,4 miliardi di Euro»; ANCE VENETO * PNRR: GEROTTO, «23.850 PROGETTI PER 14 MILIARDI / TASSO DI AVANZAMENTO AL 38%, SECONDO SOLO AL FRIULI-VENEZIA GIULIA; Ance Veneto: 1,4 miliardi per assicurare a tutti un tetto sopra la testa.

Piano casa, il presidente di Ance Veneto, Gerotto: «Servono 1,4 miliardi di Euro» - «Acquistare o affittare la casa è insostenibile: per pagare il mutuo si arriva a spendere la metà del reddito, per i meno abbienti anche oltre 2/3. Si legge su padovaoggi.it

I costruttori chiedono 15 miliardi di fondi pubblici per la casa, nonostante Milano - La presidente dell’Ance, Federica Brancaccio, mette in guardia dal rischio di bloccare l’intero settore dopo l’inchiesta lombarda e rilancia con un piano ... Lo riporta huffingtonpost.it