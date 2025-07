Piano antenne recepite in aula alcune proposte di Atto Primo

Atto Primo apprezza la “separazione“ fra il regolamento comunale e il Piano delle antenne ma sull’argomento c’è ancora molto da fare. "Ribadisco la contrarietĂ al piano antenne - sottolinea Tiberio Tanzini, di Atto Primo - resta basilare che deve esserci una distanza di 200 metri dalle case. E’ positivo il fatto che i cittadini potranno conoscere, attraverso il portale “ Antenna Trasparente “, le proposte di installazione ma anche quelle soggette a Scia". In consiglio comunale mercoledì scorso c’è stata un’ampia discussione sul piano antenne, che ha coinvolto maggioranza e opposizione. Il Programma e il Regolamento comunali sugli impianti di telefonia sono stati approvati. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Piano antenne, recepite in aula alcune proposte di Atto Primo

