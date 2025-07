Physical Italia | Netflix lancia la nuova serie da 100 a 1

l’Italia si prepara a una sfida globale con “Physical Italia – da 100 a 1”. Nel panorama delle competizioni sportive e di resistenza, si sta affacciando una nuova proposta che promette di portare l’Italia al centro dell’attenzione internazionale. Si tratta di “Physical Italia – da 100 a 1”, un format originale prodotto da Endemol Shine Italy e in arrivo esclusivamente su Netflix. Questa trasmissione rappresenta un vero e proprio banco di prova per la forza fisica, mentale e il coraggio dei partecipanti, pronti a confrontarsi in prove estreme per conquistare il titolo di campione. caratteristiche principali del format. 🔗 Leggi su Jumptheshark.it © Jumptheshark.it - Physical Italia: Netflix lancia la nuova serie da 100 a 1

