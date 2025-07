Physical Italia arriva un nuovo game show su Netflix

Nuovo game show in arrivo su Netflix: Physical Italia prevede la sfida tra 100 persone tra cui anche vip, come Federica Pellegrini, Yuri Chechi, Elisabetta Canalis. 🔗 Leggi su Ildifforme.it © Ildifforme.it - Physical Italia, arriva un nuovo game show su Netflix

Il reality "Physical: da 100 a 1" sbarca in Italia. Nel cast ci sarebbero Canalis, Pellegrini, Alvise Rigo

Physical Italia: da 100 a 1, Netflix annuncia la sua nuova serie - Physical Italia: da 100 a 1, Netflix annuncia la sua nuova serie L’Italia entra nell’arena globale di Physical: 100 con Physical Italia: da 100 a 1, prossimamente solo su Netflix, prodotto da Endemol Shine Italy.

Physical Italia: Netflix lancia la nuova serie da 100 a 1 - l’Italia si prepara a una sfida globale con “Physical Italia – da 100 a 1”. Nel panorama delle competizioni sportive e di resistenza, si sta affacciando una nuova proposta che promette di portare l’Italia al centro dell’attenzione internazionale.

Physical: da 100 a 1, il reality coreano sulle prove di forza arriva in Italia: il cast, come funziona, quando esce; Il reality Physical: da 100 a 1 sbarca in Italia. Nel cast ci sarebbero Canalis, Pellegrini, Alvise Rigo; Elisabetta Canalis torna in tv, protagonista di uno show coreano.

Physical Italia: da 100 a 1, su Netflix il game show con prove di resistenza e coraggio - L’Italia entra nell’arena globale di Physical: 100 con Physical Italia: da 100 a 1, prossimamente solo su Netflix, prodotto da Endemol Shine Italy. Si legge su teleblog.it

Netflix Adapts Hit Korean Reality Show ‘Physical 100’ in Italy - English global charts, is getting an Italian adaptation, marking the format’s first European redo. Scrive msn.com