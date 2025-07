Pestato a sangue con una sbarra | preso un aggressore caccia al secondo

Aggredito da due persone con un palo di metallo. La prognosi è di oltre quaranta giorni e le conseguenze potrebbero essere permanenti. La Procura di Perugia ha indagato un 21enne lesioni personali gravi e aggravate e si cerca l'uomo che era con lui. La polizia di Assisi ha eseguito nei confronti. 🔗 Leggi su Perugiatoday.it

In questa notizia si parla di: pestato - sangue - sbarra - preso

19enne pestato a sangue in una discoteca in Versilia, pugni e calci dal buttafuori. La lite per gelosia - Un buttafuori della Versilia è stato denunciato per l’aggressione a un ragazzo di 19 anni, picchiato a sangue in discoteca

Pestato a sangue in stazione, notte di terrore per un clochard - Imola, 3 maggio 2025 – Prima un incidente, il lavoro e la casa persi. Poi l’ aggressione e un violento pestaggio in quella sala d’aspetto scelta come rifugio per la notte.

Pestato a sangue in discoteca dall’addetto alla sicurezza. Pugni e calci dopo le avances alla sua ex - Marina di Pietrasanta (Lucca), 10 maggio 2025 – La sua “colpa”? Averci provato in discoteca con l’ex ragazza dell' addetto alla sicurezza.

Pestato a sangue con una sbarra: preso un aggressore, caccia al secondo; Circondato e preso a sprangate alla Zisa, 43enne in coma: s'indaga per tentato omicidio; Imprenditore pestato a sangue e rapinato dello zaino a Bellaria.

Criminalità Pestato a sangue per il portafogli - il Giornale - L hanno trovato gli agenti a due passi da piazza Caricamento con il volto coperto di sangue e pieno di lividi. Si legge su ilgiornale.it