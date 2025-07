Pescara tragedia in mare | bambina di 12 anni trovata morta annegata

ABBONATI A DAYITALIANEWS Un pomeriggio di giochi si trasforma in incubo. Un pomeriggio d’estate sulla riviera nord di Pescara si è trasformato in tragedia: una bambina di 12 anni è morta annegata mentre faceva il bagno in mare. L’incidente è avvenuto nel tardo pomeriggio di giovedì 24 luglio, poco prima delle 18, nello specchio d’acqua di fronte allo stabilimento balneare Plinius. Secondo le prime ricostruzioni, la giovane si trovava in acqua insieme al fratello e alla sorella, entrambi riusciti a tornare a riva. Della dodicenne, però, si sono perse le tracce. A dare l’allarme è stata la baby sitter, che nel frattempo si stava occupando di un quarto fratellino piĂą piccolo. 🔗 Leggi su Dayitalianews.com © Dayitalianews.com - Pescara, tragedia in mare: bambina di 12 anni trovata morta annegata

