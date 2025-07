Pescara è la città più cara in regione per acquistare casa lo conferma un nuovo report

Il nuovo report sul mercato immobiliare, basato sui primi 6 mesi del 2025, mostra che Pescara è la città più cara in regione per acquistare casa. Decresce, invece, la spesa sul fronte locazioni.Il mercato immobiliare abruzzese viaggia a due velocità diverse nel primo semestre del 2025. I prezzi. 🔗 Leggi su Ilpescara.it

Con la Linea Verde Tua da 40 minuti a un'ora e mezza per andare da Città Sant'Angelo a Pescara - Meno corso, zone rurali praticamente senza servizi e tempi di percorrenza quasi raddoppiati: con l’attivazione della Linea Verde di Tua i tempi di percorrenza per arrivare con il trasporto pubblico locale, da Città Sant’Angelo ci si impiega un’ora e mezza a fronte dei 40 minuti che ci volevano.

Renisi (Federalberghi Pescara) sull'aumento della tassa di soggiorno in città: "Va spostato al primo gennaio 2026" - L'aumento della tassa di soggiorno a Pescara dev'essere posticipato almeno al primo gennaio 2026. A chiederlo la presidente di Federalberghi Pescara Daniela Renisi assieme alla vicepresidente Cecilia Rubaudo Nella mattinata del 7 maggio si è tenuta la commissione controllo e garanzia del.

