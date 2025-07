Pesaro pronta alla festa Da Cook ad Alaimo Sfilata di grandi ospiti sul palco del Carlino

Uno degli ospiti arriverà addirittura da Los Angeles: è Darwin Cook, tra gli epici protagonisti dei due scudetti della Scavolini basket. Salirà sul palco di piazzale della Libertà insieme con il coach del primo tricolore, Valerio Bianchini, con Valter Scavolini e con Ario Costa, suo ex compagno di squadra. Sarà questo uno dei momenti più attesi dellla festa che Pesaro dedicherà ai 140 anni del Carlino, nell’ambito del tour iniziato a marzo da Bologna. Il basket sarà uno dei fili conduttori, perché a Pesaro il basket è molto più di uno sport. E così ci sarà spazio anche per Sandro Riminucci, l’angelo biondo, uno dei più grandi di sempre, che duetterà con Franco Bertini come una volta facevano sul campo. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pesaro pronta alla festa. Da Cook ad Alaimo. Sfilata di grandi ospiti sul palco del Carlino

Vis Pesaro: Qualificazione Storica ai Playoff, Benelli in Festa - Finisce con i fuochi d’artificio dietro alla Prato. I cori e gli strombazzamenti che si protraggono a lungo.

Marotta (Pesaro Urbino), entra in casa durante una festa di compleanno e spara: uccisa una donna - L'uomo ha aperto il fuoco contro i presenti: vittima una 44enne, ferita la figlia 28enne. Sul posto sono intervenuti i carabinieri che hanno fermato il responsabile

Festa del Porto a Pesaro: tradizione, fuochi e un nuovo inno al mare - Pesaro, 6 luglio 2025 – La tradizionale Festa del Porto ha preso il via alle ore 10 con la messa solenne celebrata nella chiesa parrocchiale dall’arcivescovo Sandro Salvucci, poi il corteo delle imbarcazioni in mare con il getto delle corone in memoria dei Caduti, ma come prima tappa l’inaugurazione della nuova opera donata al Comune di Pesaro da Natalia Gasparucci, che 'augura' buon viaggio a chi si dirige in mare aperto.

Festa Consulta Giovani Venerdì 18 luglio dalle ore 19.30 presso il campo basket festa della Consulta Giovani organizzata in collaborazione con la Proloco attivi servio bar, cucina con djset. Vai su Facebook

