Donna arrestata a Perugia per violazione del divieto di avvicinamento all’ex e inosservanza delle prescrizioni del braccialetto elettronico. 🔗 Leggi su Notizie.virgilio.it © Notizie.virgilio.it - Perugia, si avvicina di nascosto all’ex 88enne, poi urla in strada e si toglie il braccialetto elettronico

