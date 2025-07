Perseguita l' ex nonostante i divieti in vigore | ai domiciliari un 57enne

Sono scattati gli arresti domiciliari nei confronti di un uomo di 57 anni, già sottoposto a misure cautelari per atti persecutori ai danni dell’ex compagna. Il GIP del Tribunale di Salerno ha accolto la richiesta della Procura della Repubblica, aggravando le restrizioni dopo che l’indagato è. 🔗 Leggi su Salernotoday.it

In questa notizia si parla di: domiciliari - perseguita - nonostante - divieti

Nel Reggiano, perseguita la ex anche dai domiciliari: denuncia e braccialetto elettronico - Alla fine della loro relazione ha iniziato a molestarla, a seguire i suoi spostamenti e a tempestarla di telefonate e messaggi.

Perseguita l'ex nonostante i divieti in vigore: ai domiciliari un 57enne https://ift.tt/hlcsu8p https://ift.tt/3UEDgSJ Vai su X

POLISTENA (RC), VIOLA IL DIVIETO DI AVVICINAMENTO E PERSEGUITA L’EX: 37ENNE ARRESTATO DAI CARABINIERI Nonostante fosse già stato sottoposto a un provvedimento restrittivo che gli imponeva il divieto di avvicinamento all’ex compagna, un Vai su Facebook

Perseguita l'ex nonostante i divieti in vigore: ai domiciliari un 57enne; Segue l'ex compagna, nonostante i divieti: 47enne torna in carcere; Perseguita l'ex compagno e viola il divieto di avvicinamento, donna arrestata a Sorso.

Perseguita l'ex compagna: 57enne ai domiciliari - L'articolo Perseguita l'ex compagna: 57enne ai domiciliari proviene da OttoPagine. Da msn.com

Salerno: 57enne finisce in carcere per aver violato il divieto di avvicinamento all’ex - La Squadra Mobile della Questura di Salerno ha tratto in arresto un 57enne già sottoposto a un provvedimento di divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati ... cronachedellacampania.it scrive