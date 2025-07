Perin Juve | in attesa di definire il suo futuro il portiere lavora a parte Le condizioni e le ultime novità sull’infortunio

Perin Juve: in attesa di capire quale sarĂ il suo futuro, il portiere bianconero lavora a parte. Le condizioni e gli aggiornamenti sull’infortunio. In attesa di capire quello che sarĂ il suo futuro, con le voci d’addio che si inseguono, Mattia Perin prosegue nel suo lavoro a parte dopo l’infortunio. Di seguito riportate le condizioni del portiere bianconero. LEGGI QUI: TUTTI GLI AGGIORNAMENTI SUGLI INFORTUNATI JUVE COMUNICATO – «Svolge lavoro differenziato con il preparatore dei portieri e attivitĂ in palestra. Il recupero è in fase di progressione». Non solo i giocatori di movimento dunque. 🔗 Leggi su Juventusnews24.com © Juventusnews24.com - Perin Juve: in attesa di definire il suo futuro, il portiere lavora a parte. Le condizioni e le ultime novitĂ sull’infortunio

In questa notizia si parla di: attesa - portiere - condizioni - perin

In attesa di Lazio Juve parla Zoff. L’ex portiere: «Sfida decisiva, ma la Juve ha perso la sua identità » - In attesa di Lazio Juve parla Zoff. Le dichiarazioni dell’ex portiere di nazionale, Lazio e Juve Dino Zoff, ex portiere della Nazionale e oltre che ex di Lazio e Juventus, ha parlato ai microfoni di Radiosei riguardo la sfida tra biancocelesti e bianconeri, in programma sabato 10 maggio allo Stadio Olimpico.

Napoli, nell’attesa del secondo portiere ecco il terzo: sarà Ferrante - Il Napoli ha scelto quale sarà il terzo membro della classe portieri per la prossima stagione. Il prescelto sarebbe Mathias Ferrante della Nova Romentin, classe 2005 che presto firmerà il suo nuovo contratto e sostituirà Nikita Contini Nuovo portiere per il Napoli Il nuovo terzo portiere del Napoli sarà un giovane promettente, che arriverà direttamente […] L'articolo Napoli, nell’attesa del secondo portiere ecco il terzo: sarà Ferrante proviene da DailyNews24.

#Juventus, conferme sul nome di Emil #Audero se parte #Perin (decisione attesa nel giro di pochi giorni). Il portiere del #Como ha anche altre richieste. #Calciomercato Vai su X

Di Gregorio, solo Juve: perché ha snobbato il City. Perin via: chi arriva Nuovo tentativo del Manchester, ma dal portiere non c’è apertura. Tudor stravede per lui C’è chi dice no. La Premier League sarà anche il campionato più bello e ricco del mondo, eppure n Vai su Facebook

Calciomercato Juve, nessuno è incedibile: Allegri tenta lo… scippo. Sogno Donnarumma; Perin al Bologna? Ci sono Skorupski e Ravaglia, ma il portiere sembra in uscita dalla Juve; Di Gregorio cambia già i guantoni: via dalla Juve a gennaio.

Perin Juventus al passo d’addio: il portiere aspetta la proposta giusta, al momento ha una sola offerta concreta. Il punto - Perin Juventus al passo d’addio: il portiere aspetta la proposta giusta, al momento ha una sola offerta. Come scrive juventusnews24.com

Audero Juve, il portiere balza in pole position! Può raccogliere lui l’eredità di Perin a meno che… Le strategie dei bianconeri - Le strategie dei bianconeri per il nuovo portiere La Juventus sta definendo le strategie per la port ... Si legge su juventusnews24.com