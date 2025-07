Percy Jackson e gli dei dell’Olimpo | annunciata la data di uscita della seconda stagione

Il San Diego Comic?Con 2025 ha finalmente confermato la data d’uscita ufficiale della seconda stagione della serie Percy Jackson e gli Dei dell’Olimpo, l’adattamento televisivo dei celebri romanzi di Rick Riordan trasmesso in esclusiva su Disney+. Ospite del San Diego Comic-Con, durante il quale è intervenuto tramite un video messaggio, Riordan ha infatti comunicato che Percy Jackson 2 arriverĂ su Disney+ il 10 dicembre 2025 Durante l’evento è stato mostrato un teaser trailer ricco di nuove scene, con l’introduzione del ciclope Tyson (interpretato da Daniel Diemer), fratellastro di Percy. Il trailer promette un ritorno emozionante al Mare dei Mostri, fedele al romanzo The Sea of Monsters, tra battaglie mitologiche, creature fantastiche e la ricerca del Vello d’Oro. 🔗 Leggi su Nerdpool.it

