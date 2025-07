Percorsi di orientamento triennio superiori | pubblicato il Manuale Operativo Gestione MOG

È disponibile il Manuale Operativo Gestione (MOG) rivolto alle istituzioni scolastiche secondarie di secondo grado che hanno ricevuto autorizzazione a realizzare progetti nell’ambito dell’Avviso pubblico n. 64310 del 23 aprile 2025 – POC Orientamento. Il manuale fornisce indicazioni tecniche e operative per la gestione delle attività progettuali rivolte agli studenti delle classi terze, quarte e quinte. L'articolo . 🔗 Leggi su Orizzontescuola.it

In questa notizia si parla di: orientamento - manuale - gestione - percorsi

Non c’è scelta migliore per realizzare la propria vita se non puntare tutto su se stessi, sui propri sogni, sulle proprie ambizioni. Noi ti aiutiamo a scegliere TE!! Percorsi di #orientamento #lorussorienta #orientamentouniversitario Vai su Facebook

Manuale per il POC Orientamento secondarie di secondo grado; Scuole secondarie di primo grado: al via le candidature per attivare percorsi di Orientamento. Partecipa al Webinar formativo di Fondazione Fenice; Tutor dell’orientamento e docenti orientatori, riparte il percorso di formazione OrientaMenti.

Istituti tecnici e professionali, avviso per il finanziamento di esperienze di orientamento in PCTO in Italia e all’estero: scadenza 5 agosto - 121362 del 13 luglio 2025, al fine di promuovere la realizzazione di Percorsi per le Competenze Trasversali e l’Orientamento (PCTO) sulle discipline STEM e ... Si legge su tecnicadellascuola.it

Corsi orientamento tre candidati per la gestione - A giugno è scaduto l’appalto relativo al servizio di gestione e realizzazione di iniziative e progetti rivolti agli studenti e ai ... Lo riporta laprovinciapavese.gelocal.it