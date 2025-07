Perché Murdoch può e vuole resistere a Trump I cavilli legali e la strategia

Scommetto che Rupert Murdoch non pagherĂ un centesimo a Donald Trump per il caso Epstein, scrive Tina Brown nella sua indispensabile newsletter "Fresh Hell", "pur con i suoi irasci.

Perché Murdoch può (e vuole) resistere a Trump. I cavilli legali e la strategia; Trump fa causa per il caso Epstein: vuole 10 miliardi da Murdoch; La Ue annuncia ricorso al Wto contro i dazi reciproci di Trump: Violazione palese delle regole - Nuova maxi-lista Ue controdazi, anche whisky, Suv e Boeing.

Guerra Trump-Murdoch, inizia l’ultima battaglia dopo la richiesta di 10 miliardi di dollari per le rivelazioni del Wsj su Epstein - Entrambi hanno la pelle di un rinoceronte, non si arrendono mai, risorgono dopo le sconfitte, annientano i nemici. Si legge su ilmessaggero.it