Perché la 19ª tappa del Tour de France è stata accorciata di 35 km | epidemia in allevamento di mucche

Un focolaio di dermatite nodulare contagiosa ha provocato l'abbattimento dei bovini e costretto gli organizzatori a modificare il tracciato della frazione di montagna. Come cambia adesso la strategia di Pogacar e Vingegaard. 🔗 Leggi su Fanpage.it

In questa notizia si parla di: tappa - tour - france - stata

La nave Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli: al Molo Beverello per la tappa finale del Tour Mediterraneo - L'Amerigo Vespucci è arrivata a Napoli. L'arrivo della nave in città , dopo tre anni, è in occasione dell'evento, che si terrà a partire da oggi 13 maggio fino.

Il tour della salute 2025 farà tappa anche a Pescara - Riparte anche quest’anno il tour della salute, che prevede ben 15 tappe in tutta Italia. Arriverà anche a Pescara, unica tappa in Abruzzo, il prossimo 27 e 28 settembre 2025.

“Il lavoro viaggia con noi!" Il tour per l’orientamento, legalità e sicurezza fa tappa in piazza Duomo - Anche Messina tra le città protagoniste del tour nazionale “Il lavoro viaggia con noi! Un tour per l’orientamento, la legalità e la sicurezza”, promosso dalla Fondazione Consulenti per il Lavoro: l’iniziativa farà tappa il 7 maggio, dalle ore 9 alle 14, in Piazza Duomo.

Tour de France 2025 Tadej Pogacar: Avevo un po paura di questa tappa ma è stata una splendida giornata: Vai su X

Attimi di tensione al Tour de France durante la 14ª tappa: una spettatrice è stata investita da un’ammiraglia del team Ineos Grenadiers mentre filmava il passaggio dei ciclisti. L’incidente è avvenuto sul Col de Peyresourde, quando la tifosa, distratta, è stata col Vai su Facebook

Pogacar: “Volevo vincere la tappa ma non c'era intesa nella vallata. Ho aspettato i miei compagi; Tour de France 2025, Tadej Pogacar: Avevo un po' paura di questa tappa, ma è stata una splendida giornata; Perché la 19ª tappa del Tour de France è stata accorciata di 35 km: epidemia in allevamento di mucche.

Tour de France, la 19^ tappa da Albertville a La Plagne: percorso e altimetria - Dopo la tremenda tappa con tre GPM di Hors Categorie e l'arrivo sul Col de la Loze, la 19^ frazione sarebbe stata ancor più pesante se un focolaio di dermatite nodulare contagiosa che ha colpito un al ... Come scrive sport.sky.it

Tour de France 2025, dove vedere la tappa di oggi Albertville – La Plagne: orari TV, percorso e favoriti - Terzultima tappa del Tour de Frane 2025, la Albertville – La Plagne con un dislivello da 4. Scrive fanpage.it