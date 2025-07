Perché Giorgia Meloni è sulla copertina del Time | tutti i leader italiani finiti in prima pagina

La rivista statunitense Time ha dedicato la copertina del numero di questa settimana alla premier Giorgia Meloni. Chi è il giornalista Massimo Calabresi e quali altri leader italiani sono finiti in copertina? Time magazine, la rivista Usa nota per il suo approccio al giornalismo politico, economico e culturale internazionale, ha dedicato la copertina del numero di questa settimana alla presidente del Consiglio italiana Giorgia Meloni. (ANSA FOTO) – Notizie.com La premier è stata intervistata il 4 luglio scorso dal giornalista Massimo Calabresi, una delle principali firme del Time. 🔗 Leggi su Notizie.com © Notizie.com - Perché Giorgia Meloni è sulla copertina del Time: tutti i leader italiani finiti in prima pagina

In questa notizia si parla di: copertina - giorgia - meloni - time

Le Figaro Magazine dedica la copertina a Giorgia Meloni: “Le ragioni di un successo” - (Adnkronos) – Le Figaro Magazine, importante magazine francese, dedica la copertina a Giorgia Meloni e titola: 'Giorgia Meloni, le ragioni di un successo'.

“Giorgia Meloni, le ragioni di un successo”: Le Figaro Magazine dedica la copertina alla premier italiana - L’eco del successo politico di Giorgia Meloni continua a risuonare ben oltre i confini italiani: riconoscerlo, questa volta, è uno dei più autorevoli e influenti periodici francesi: Le Figaro Magazine, inserto settimanale del celebre quotidiano conservatore Le Figaro, che ha deciso di dedicare la sua copertina proprio alla leader di Fratelli d’Italia, con un titolo […] The post “Giorgia Meloni, le ragioni di un successo”: Le Figaro Magazine dedica la copertina alla premier italiana appeared first on L'Identità.

Giorgia Meloni sulla copertina del Time - (Adnkronos) – Giorgia Meloni sulla copertina del settimanale americano Time. La testata dedica alla presidente del Consiglio un ampio articolo dal titolo "Where Giorgia Meloni is leading Europe", firmato da Massimo Calabresi, tracciando un profilo complesso e sfaccettato della leader di Fratelli d'Italia.

Il settimanale Time dedica la copertina alla premier: «Dove Giorgia Meloni sta conducendo l’Europa» https://ilsole24ore.com/art/il-settimanale-time-dedica-copertina-premier-dove-giorgia-meloni-sta-conducendo-l-europa-AHwVynsB?utm_term=Autofeed&utm Vai su X

La premier Giorgia Meloni sulla copertina del Time: "Oppositori spiazzati, ecco dove sta portando l'Europa" >> https://buff.ly/UO7D4iI Vai su Facebook

Meloni sulla copertina del Time: “Dove sta conducendo l’Europa”; Time dedica la copertina a Giorgia Meloni; Il settimanale Time dedica la copertina alla premier: «Dove Giorgia Meloni sta conducendo l’Europa.

Time incorona Meloni: "Figura molto interessante. Ecco dove porterà la Ue" - La leader di FdI in un colloquio del 4 luglio: "Trump è un combattente come me". Come scrive msn.com

Il Time dedica la copertina a Giorgia Meloni: "Tra le figure più interessanti d'Europa". L'intervista tra fascismo, Trump e... - La testata dedica alla presidente del Consiglio un ampio articolo dal titolo ... affaritaliani.it scrive