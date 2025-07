Perché Fitto spinge il governo a una svolta rapida sul Mercosur

Nelle interlocuzioni informali e nelle discussioni con gli ex colleghi di governo, sulla politica commerciale Raffaele Fitto è molto piĂą esplicito rispetto al suo solito linguaggio. Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti. 🔗 Leggi su Ilfoglio.it © Ilfoglio.it - PerchĂ© Fitto spinge il governo a una svolta rapida sul Mercosur

In questa notizia si parla di: fitto - governo - spinge - svolta

Giorgia Meloni imbarca la Cisl direttamente nel governo: l’ex leader Luigi Sbarra prende la delega di Fitto - L’ex segretario generale della Cisl, Luigi Sbarra, sarà nuovo sottosegretario alla presidenza del Consiglio per il Sud.

Meloni nomina Luigi Sbarra sottosegretario al Sud, ex delega di Fitto, l'ex leader Cisl entrerĂ nel governo da indipendente - L'ex leader della Cisl entrerĂ nel governo da indipendente. Ha lasciato la guida del sindacato lo scorso 12 aprile per sopraggiunti limiti di etĂ Giorgia Meloni nomina Luigi Sbarra come nuovo sottosegretario al Sud, delega lasciata vacante da Raffaele Fitto, nominato vicepresidente della Comm

Meloni nomina Luigi Sbarra sottosegretario al Sud, ex delega di Fitto, l'ex leader Cisl entra nel governo da indipendente - L'ex leader della Cisl entrerĂ nel governo da indipendente. Ha lasciato la guida del sindacato lo scorso 12 aprile per sopraggiunti limiti di etĂ Giorgia Meloni nomina Luigi Sbarra come nuovo sottosegretario al Sud, delega lasciata vacante da Raffaele Fitto, nominato vicepresidente della Comm

Perché Fitto spinge il governo a una svolta rapida sul Mercosur; Nomine Ue, vertice Meloni-Weber: il governo vuole Fitto e il Ppe l'appoggia.

Il voto su von der Leyen sgretola il governo. FdI esce dall’aula, la Lega la vuole cacciare. “Sfiduciato pure Fitto” - La mozione di sfiducia contro la presidente della Commissione UE mette in luce le fratture nella maggioranza italiana ... Come scrive ilfattoquotidiano.it

Istat: Nastri, +1,3 milioni di occupati, la svolta del governo - "I dati Istat confermano una svolta reale nel mercato del lavoro: oltre 1,3 milioni di nuovi occupati da quando Giorgia Meloni guida il governo. Scrive ansa.it