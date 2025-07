Per le torri non basta la Scia La Cassazione conferma i sigilli ai cantieri irregolari

Gli ermellini silurano il Sistema Milano: per costruire palazzi oltre i 25 metri si devono seguire le norme scritte nel 1942. Che, per i Sala-boys, «erano disapplicate ovunque». 🔗 Leggi su Laverita.info © Laverita.info - Per le torri non basta la Scia. La Cassazione conferma i sigilli ai cantieri irregolari

