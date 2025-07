Per la VBC Viterbo un campionato lungo 5mila km | il doppio rispetto all’ultima stagione

Categoria che vai, trasferte che trovi. Il passaggio dalla Serie C alla Serie B2 di volley femminile significherĂ per la VBC Viterbo anche un maggiore impegno dal punto di vista logistico. Non poteva essere altrimenti: si sapeva perfettamente che il ritorno nei campionati nazionali avrebbe avuto. 🔗 Leggi su Viterbotoday.it

