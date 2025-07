Per decadi è stato la destinazione estiva delle vacanze di Elisabetta Ma re Carlo III ha altre idee | quest' anno il castello di Balmoral rimane vuoto

L a regina Elisabetta non ne aveva mai voluto sapere. Pur riconoscendo le potenzialitĂ commerciali di Balmoral e del suo castello, durante il suo regno non aveva mai approvato una possibile apertura del maniero al pubblico per cercare di rimpinguare le disperate casse della Corona. Grazie a lei, Balmoral sarebbe rimasto come ai tempi della regina Vittoria, una destinazione privata ed esclusiva per le vacanze di tutti i Royal inglesi. Ma Elisabetta sapeva che il suo successore, re Carlo III, non avrebbe rispettato i suoi desideri. L’attuale sovrano preferisce, infatti, la vicina Birkhall.  Kate Middleton vola in Economy: per andare a Balmoral prende l’aereo come i comuni mortali X Re Carlo III “abbandona” il castello di Balmoral. 🔗 Leggi su Iodonna.it

