Pentathlon Moderno successo a Madrid Campionati europei Master | splendido bronzo per Gambini

Emanuele Gambini, atleta della societĂ Asd Gabbiano, conquista un prezioso terzo posto ai Campionati Europei Master di Pentathlon Moderno di Madrid. Ha debuttato la nuova disciplina ostacoli (Obstacle) che dopo le Olimpiadi di Parigi ha sostituito l’equitazione. Emanuele ha pagato dazio, per l’impossibilitĂ di essersi potuto allenare su percorso ufficiale di ostacoli, commettendo due errori nella prova ostacoli. Emanuele Gambini a giugno aveva vinto il campionato italiano di Triathle che gli permetterĂ di difendere i colori della nazionale italiana ai prossimi campionati europei di biathle e triathle che si svolgeranno ad Antalya (Turchia) nella prima decade di novembre. 🔗 Leggi su Sport.quotidiano.net © Sport.quotidiano.net - Pentathlon Moderno, successo a Madrid. Campionati europei Master: splendido bronzo per Gambini

