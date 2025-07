Pentathlon Italia femminile bronzo a squadre agli Europei Aurora Tognetti 5a Roberto Micheli 7° tra gli uomini

Sono andate in scena le finali ai Campionati Europei Senior 2025 di pentathlon moderno in corso di svolgimento a Madrid. La formazione femminile ha centrato la medaglia di bronzo a squadre. Aurora Tognetti (Carabinieri), Valentina Martinescu (Junior Asti) e Alice Rinaudo (Fiamme Oro) hanno disputato tre ottime prove nella giornata odierna. Dopo una fase iniziale molto positiva nella scherma, che ha visto Aurora Tognetti chiudere al comando (250 punti) e Alice Rinaudo quinta (230), le azzurre non sono riuscite a confermarsi sul podio. Aurora Tognetti alla fine ha concluso al quinto posto (1464 punti), quindi decimo per Valentina Martinescu (1424 punti), mentre è sedicesima Alice Rinaudo (1392 punti). 🔗 Leggi su Oasport.it © Oasport.it - Pentathlon, Italia femminile bronzo a squadre agli Europei. Aurora Tognetti 5a, Roberto Micheli 7° tra gli uomini

Pentathlon, Aurora Tognetti e Maria Beatrice Mercuri in finale di World Cup Pazardzhik - Nella giornata odierna sono andate in scena le semifinali femminili della tappa di Pazardzhik della World Cup di pentathlon moderno 2025.

Pentathlon, Aurora Tognetti nona in Coppa del Mondo a Pazardzhik. Domina ancora Farida Khalil - A Pazardzhik, in Bulgaria, per la terza tappa della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno si è disputata la finale individuale femminile, con Aurora Tognetti (Carabinieri) nona e Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro) 15ma nella gara dominata ancora una volta dall’ egiziana Farida Khalil.

Pentathlon, Alice Rinaudo ed Aurora Tognetti approdano in finale ad Alessandria d’Egitto - Si è aperta la Finale della Coppa del Mondo 2025 di pentathlon moderno, in corso ad Alessandria d’Egitto: nelle semifinali femminili le azzurre Aurora Tognetti (Carabinieri) ed Alice Rinaudo (Fiamme Oro) hanno centrato l’accesso all’ultimo atto, mentre è stata eliminata Maria Beatrice Mercuri (Fiamme Oro).

BUON INIZIO IN EGITTO Prima Alice Rinaudo, poi Aurora Tognetti! Le nostre azzurre inaugurano al meglio le finali di World Cup di pentathlon moderno cominciate oggi superando le semi! Domani ad Alessandria tocca ai ragazzi! Andiamoooooo #It Vai su Facebook

Pentathlon, Europei Madrid: l’Italia femminile è medaglia di bronzo a squadre - Un bronzo a squadre che conferma che l'Italia del Pentathlon Moderno è tra le migliori in Europa. msn.com scrive

Pentathlon, Europei Madrid 2025: Tognetti, Martinescu e Rinaudo in finale - 35, che vedranno impegnati Roberto Micheli (Fiamme Oro), Giorgio Malan (Fiamme Azzurre) e Matteo Bovenzi (Aeronautica Militare). Scrive msn.com