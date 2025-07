Pedro Pascal ama essere rassicurato ma solo da belle donne? Il sospetto dei fan diventa un meme

L'affetto manifestato dai due divi nel corso del tour promozionale per I Fantastici 4: Gli Inizi ha destato perplessitĂ , ma c'è chi giustifica l'attore sostenendo che si tratta solo di necessitĂ di essere 'rassicurato da belle donne'. Pedro Pascal e Vanessa Kirby piĂą affettuosi che mai nel tour promozionale per I Fantastici 4: Gli Inizi, in cui i due attori interpretano la coppia formata da Reed Richards e Sue Storm, alias Mr. Fantastic e la Donna Invisibile. Le loro effusioni non sono passate inosservate e visto che Pascal non è nuovo a tanto affetto da parte delle sue co-star femminili qualcuno ha perfino elaborato una teoria sull'ansia dell'attore, che necessiterebbe di costanti rassicurazioni tattili, ma solo da parte di belle donne. 🔗 Leggi su Movieplayer.it © Movieplayer.it - Pedro Pascal ama essere rassicurato... ma solo da belle donne? Il sospetto dei fan diventa un meme

