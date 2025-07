Pedoni in sicurezza a Rocca Mare ecco gli attraversamenti rialzati rallentatori ottici e limite di 30 km h

FALCONARA - Arrivano due nuovi attraversamenti pedonali rialzati in via Lungomare di Rocca Priora, un modo per incrementare la tutela dei pedoni che frequentano la spiaggia durante il giorno o assistono agli spettacoli organizzati in piazza Pionieri nelle ore serali.Gli attraversamenti rialzati. 🔗 Leggi su Anconatoday.it

