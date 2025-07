Peacemaker – Stagione 2 | James Gunn svela due nuovi poster!

Il nuovo trailer della seconda stagione di Peacemaker debutterĂ domani durante il panel del San Diego Comic-Con e, in attesa dell’evento, James Gunn e HBO Max hanno condiviso due nuovi poster (li si può vedere qui e qui ). Il primo mostra Christopher Smith ( John Cena ) che guarda un murale raffigurante la sua versione alternativa (che indossa un casco ridisegnato), mentre il secondo aggiunge il resto della squadra, che nella prima stagione si è soprannominata 11th Street Kids. “ Se non riesce a trovare la pace qui, forse la troverĂ altrove ”, ha scritto Gunn nel suo post. 🔗 Leggi su Cinefilos.it

