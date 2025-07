Pazienti anziani a Bologna il geriatra arriva a casa | come funziona il nuovo servizio unico in Italia

Bologna, 25 luglio 2025 – Un nuovo modello di presa in carico degli anziani a Bologna: il geriatra cura il paziente direttamente a casa, evitando il più possibile accessi inappropriati al pronto soccorso e ricoveri ospedalieri potenzialmente destabilizzanti. È questo il modello organizzativo messo in campo dal Team Cure Intermedie Territoriale, un unicum in Italia pensato per seguire il paziente anziano a 360 gradi, articolato su tre livelli di intensità . Il servizio, attivo da tre mesi, ha già assistito quasi 700 persone. Bologna 25072025 Bologna (Ausl-aula Ragazzivia Castiglione 29)- Conferenza stampa di Ausl-Policlinico Sant'Orsola e Comune "Il geriatra cura il paziente direttamente a casa sua" per la presentazione del nuovo modello di cure intermedie territoriali per la popolazione anziana. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Pazienti anziani, a Bologna il geriatra arriva a casa: come funziona il nuovo servizio unico in Italia

