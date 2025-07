Pavia continuano le ricerche del ragazzo disperso nel Po

A Linarolo, nel Pavese, proseguono senza sosta le operazioni per ritrovare il ragazzo scomparso nel fiume Po. I vigili del fuoco sono impegnati con squadre a terra, sommozzatori e soccorritori acquatici. È stato anche impiegato un sonar a scansione frontale per esplorare i fondali, utile anche in condizioni di scarsa visibilità . 🔗 Leggi su Tgcom24.mediaset.it © Tgcom24.mediaset.it - Pavia, continuano le ricerche del ragazzo disperso nel Po

Omicidio in casa a Vigevano vicino Pavia, 43enne ucciso a coltellate: in caserma un ragazzo di 25 anni - Un uomo di 43 anni è stato accoltellato a morte nelle prime ore dell'alba a Vigevano: fermato dai Carabinieri un ragazzo di 25 anni, ora in caserma

Pavia, ragazzo di 16 anni caduto nel Po: in corso le ricerche - (Adnkronos) – Sono in corso le ricerche di un ragazzo di 16 anni visto inabissarsi mercoledì pomeriggio nel fiume Po e non più riemerso.

Pavia, ragazzo di 15 anni visto cadere nel Po: ricerche in corso - Un adolescente di 15 anni è stato visto cadere nelle acque del Po, nel tardo pomeriggio di ieri vicino al Ponte della Becca in provincia di Pavia, all’altezza della confluenza con il fiume Ticino.

Nel tardo pomeriggio di mercoledì un ragazzino di 15 anni è stato visto cadere nelle acque del Po, vicino al Ponte della Becca nel Pavese, all'altezza della confluenza con il Ticino. Sono scattate subito le ricerche, con l'intervento dei vigili del fuoco. Sul posto s Vai su Facebook

Pavia, continuano ricerche del ragazzo caduto nel fiume Po - A Pavia proseguono le ricerche del 15enne scomparso nel fiume Po nel pomeriggio di ieri, dopo essersi tuffato con i fratelli nei pressi del Ponte della Becca. Lo riporta tg24.sky.it

Sedicenne disperso nel Po, secondo giorno di ricerche - Pavia, 15enne si tuffa nel Po e scompare Continuano le ricerche di un ragazzino di 15 anni finito ieri sera nelle acque del Po, vicino al ponte della Becca a Linarolo in provincia di Pavia. Da informazione.it