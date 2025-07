Paura per un vasto incendio che lambisce delle case ed un ristorante

Tanta paura nel pomeriggio di ieri a Sant’Andrea del Garigliano, nel sud della provincia di Frosinone, per un incendio boschivo che in poco tempo è arrivato in prossimitĂ del centro abitato in localitĂ Cardito. Paura per gli abitanti di alcune abitazioni e per i gestori di un ristorante che sono. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

