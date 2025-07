Paura per Giorgetto Giugiaro uscito di strada col suv in Sardegna | spaventoso volo dai tornanti

Arzachena, 25 luglio 2025 ‚ÄstSubito si √® temuto il peggio: Giorgetto Giugiaro¬† √® rimasto vittima di un incidente in Sardegna. Il noto designer ligure, 86 anni,¬†stava percorrendo i tornanti di Abbiadori, localit√†¬†nel comune di Arzachena, alle porte di Porto Cervo, in Costa Smeralda, alla guida della sua ¬†Land Rover Defender¬† quando¬†√® finito fuoristrada. Il suv¬†si √® ribaltato pi√Ļ volte precipitando¬†rovinosamente a valle.¬†Nonostante la violenza¬†dell'impatto, Giugiaro √® rimasto cosciente.¬† E‚Äô¬†stato soccorso dal 118 e trasportato all‚Äô ospedale Giovanni Paolo II di Olbia. Ha riportato diversi traumi ma le sue condizioni, apparse in un primo momento gravi, al momento sono stabili. 🔗 Leggi su Quotidiano.net ¬© Quotidiano.net - Paura per Giorgetto Giugiaro, uscito di strada col suv in Sardegna: spaventoso volo dai tornanti

In questa notizia si parla di: giorgetto - giugiaro - sardegna - tornanti

Volkswagen valuta la vendita di Italdesign, storica società fondata da Giorgetto Giugiaro - Il gruppo Volkswagen sta valutando se mettere in vendita Italdesign, la storica società torinese fondata da Giorgetto Giugiaro e dal 2010 passata al gruppo tedesco che la controlla attraverso Audi.

Incidente per Giorgetto Giugiaro a Porto Cervo, il Suv si ribalta e finisce fuori strada: è ferito gravemente? - Si trovava alla guida della sua Land Rover Defender quando per cause ancora da accertare intorno alle 13 è uscito fuori strada nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di.

Incidente per Giorgetto Giugiaro a Porto Cervo, il Suv si ribalta e finisce fuori strada: è ferito? - Si trovava alla guida della sua Land Rover Defender quando per cause ancora da accertare intorno alle 13 è uscito fuori strada nei tornanti di Abbiadori, località nel comune di.

Incidente in Sardegna per Giorgetto Giugiaro: il designer 86enne era alla guida del suv che si è ribaltato tra i tornanti https://ift.tt/q9nOvLw Vai su X

Giorgetto Giugiaro si ribalta col fuoristrada nei tornanti di Abbiadori: le immagini dopo l'incidente - VIDEO Vai su Facebook

Incidente in Sardegna per Giorgetto Giugiaro: il designer 86enne era alla guida del suv che si è ribaltato tra i tornanti; Fuori strada con il Suv, ansia per Giorgetto Giugiaro; Giorgetto Giugiaro si ribalta col fuoristrada nei tornanti di Abbiadori: le immagini dopo l'incidente.

Paura per Giorgetto Giugiaro, uscito di strada col suv in Sardegna: spaventoso volo dai tornanti - Nonostante l’impatto violento il noto designer di auto, 86 anni, non ha mai perso conoscenza: le sue condizioni sono stabili ... Scrive quotidiano.net

Incidente d'auto in Sardegna per Giorgetto Giugiaro - L'imprenditore è stato trasportato all'ospedale di Olbia, non è grave ... Come scrive rainews.it