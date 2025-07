Paura per Giorgetto Giugiaro incidente automobilistico in Sardegna

Paura in Sardegna per Giorgetto Giugiaro, 86 anni, figura di spicco del design automobilistico italiano, rimasto coinvolto in un incidente mentre percorreva da solo una strada montana nei pressi di Arzachena. Secondo quanto riferito dai vigili del fuoco, «il Suv è uscito fuoristrada nei tornanti, ribaltandosi e terminando la sua corsa a valle, sulla strada». L’impatto ha causato diversi traumi all’imprenditore, che è stato soccorso dal personale del 118 e poi trasportato in elisoccorso all’ospedale Giovanni Paolo II di Olbia, dove le sue condizioni, inizialmente apparse critiche, sono state definite non preoccupanti. 🔗 Leggi su Lettera43.it © Lettera43.it - Paura per Giorgetto Giugiaro, incidente automobilistico in Sardegna

