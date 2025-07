Paura nella notte in fiamme otto auto e un camper

Campi Bisenzio (Firenze), 25 luglio 2025 ‚ÄstUn camper e ben otto auto a fuoco nella notte: √® successo a Campi Bisenzio, in via del Paradiso. Sul posto sono¬†intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Pontassieve che era stato precedentemente inviato in supporto ai colleghi per combattere il rogo in via San Piero a Quaracchi. La squadra √® stata deviata a Campi Bisenzio, dove √® arrivata anche un‚Äôautobotte per domare le fiamme. Le auto e il camper erano parcheggiati in sosta sulla pubblica via. Non ci sono persone coinvolte.¬†Sul caso indagano i carabinieri. Una serata decisamente movimentata, quindi, quella di gioved√¨ sul fronte incendi. 🔗 Leggi su Lanazione.it ¬© Lanazione.it - Paura nella notte, in fiamme otto auto e un camper

