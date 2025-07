Paura del parto perché nasce e come affrontarla | consigli utili per prepararsi

La paura del parto, o tocofobia, è un’emozione che molte donne vivono, anche se desiderano fortemente un figlio. Le cause sono diverse, dall’esperienza personale a fattori psicologici e sociali, e per vincerla esistono percorsi efficaci: informazione, sostegno, tecniche pratiche e cure psicologiche mirate. 🔗 Leggi su Fanpage.it

Quando il parto fa paura (e denunciare pure): che cos'è la violenza ostetrica, parlano le mamme che l'hanno subita - La violenza ostetrica è un fenomeno di cui si parla poco e che spesso risulta ancora difficile da denunciare anche nel nostro territorio, forse ancora di più nel nostro territorio, dove la sanità sembra sempre essere ai livelli massimi se paragonata con il resto d'Italia.

